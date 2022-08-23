إعلام عبري: تجاوز حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات الـ 1.4 مليار دولار

نشرت صحيفة إسرائيل اليوم تقريراً يفيد بتجاوز حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال العام الجاري للمرة الأولى، 1.4 مليار دولار.

وقالت الصحيفة اليوم الثلاثاء، إن التبادل التجاري بين الدولتين اللتين وقعتا اتفاقا لتطبيع العلاقات في سبتمبر/ أيلول 2020، حطم الرقم القياسي في 2022.

وأفادت بأن التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات وصل حتى منتصف أغسطس/آب الجاري 1.4 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.22 مليار في عام 2021 بالكامل، لافتة إلى أن التوقعات تشير إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سيتضاعف عدة مرات في السنوات القادمة.

في مايو/أيار الماضي، وقع البلدان اتفاقية التجارة الحرة - الأولى بين إسرائيل ودولة عربية - وحددت هدفا طموحا لزيادة التبادل التجاري السنوي إلى 10 مليارات دولار في غضون 5 سنوات فقط، وفق المصدر ذاته.

وتابعت الصحيفة: "مع ذلك، تسعى إسرائيل جاهدة لتنويع طبيعة التجارة مع الإمارات، والتي يعتمد جزء كبير منها حاليا على استيراد الألماس غير المصقول من أبوظبي ودبي إلى بورصة رامات غان (وسط إسرائيل) للألماس. وفتحت البورصة مؤخرا مكتبا تمثيليا في دبي".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت سفارة إسرائيل في أبو ظبي الانتقال إلى مقرها الدائم.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الإمارات أمير حايك، في تغريدة على حسابه بتويتر "انتقلت سفارة إسرائيل في أبوظبي إلى مقرها الدائم اليوم"، معلنا عقد حفل افتتاح رسمي "قريبا".

وكانت إسرائيل قد افتتحت سفارتها لدى أبوظبي في يونيو/ حزيران 2021، فيما وقع البلدان على اتفاق لتطبيع العلاقات في سبتمبر 2020 برعاية أمريكية.