دخول حافلات كهربائية جديدة بنظام شحن فائق السرعة الخدمة في ولاية صامسون

تستعد الحافلات الكهربائية الجديدة المطورة محلياً للانطلاق عبر طرق ولاية صامسون التركية، وهي الأحدث من نوعها التي تساعد بشكل كبير على الحد من انبعاثات الكربون وتحقيق التوفير.

وقامت شركة الإلكترونيات البارزة أسيلسان بالاشتراك مع تيمسان وهي شركة كهروميكانيكية تابعة لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية، بتصنيع المركبات الجديدة التي ستنقل أول ركابها خلال حدث قادم كبير في الولاية الشمالية.

ويتم شحن الحافلات المطورة محلياً بأقل من 15 دقيقة فهي تعمل على بطاريات الليثيوم مع أول نظام شحن فائق محلي في البلاد.

ومن المقرر أن تنقل الحافلات الكهربائية الزوار القادمين لمعرض تكنوفاست أكبر حدث في مجال الفضاء والتكنولوجيا في تركيا، المقرر عقده في صامسون في الفترة من 30 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/أيلول.

وفي معرض تعليقه عن دخول الحافلات الجديدة الخدمة في الولاية التي تشتهر بحركة مرور مزدحمة، قال مصطفى دمير رئيس بلدية صامسون، إن النقل العام يكتسب أهمية كبيرة في هذه الولاية.

وأضاف: "بالرغم من أننا أنشأنا نظام سكك حديدية، إلا أننا لم نتمكن من توفير الراحة اللازمة في المدينة، وخاصة في وسائل النقل العام إذ يعمل نظام السكك الحديدية حالياً على خط واحد، ما يجعل عربات الترام لدينا تعمل بكامل طاقتها ولا يمكننا زيادة عددها، وبالتالي سنطرح حافلات كهربائية وفقاً لخطة النقل الرئيسية التي أعددناها". مشيراً إلى أن حوالي 10 حافلات وصلت إلى صامسون حتى الآن، ومن المقرر أن تصل 5 أخرى في الأسبوع المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن استخدام الحافلات الكهربائية التي تعمل على بطاريات الليثيوم مع نظام شحن فائق محلي في صامسون، يتم لأول مرة في تركيا بعد الانتهاء من اختبارات القيادة، وستعمل الحافلات بالتزامن مع انطلاق معرض تكنوفاست.

وحول إمكانية المركبة قطع مسافة 80 كيلومتراً بشحن لمدة 15 دقيقة فقط قال دمير: "كان بإمكاننا زيادة المسافة لتصل ما بين 300-400 كيلومتر عن طريق تغيير نظام البطاريات، ولكن عندما قمنا بحساب التكلفة قررنا أن هذه الحافلات هي الأفضل".