برعاية السفارة التركية.. اجتماع لرجال الأعمال الأتراك والمصريين في القاهرة

أكد القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة صالح موطلو شن، أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر قابل للزيادة، مؤكداً ارتفاعه بنسبة 85% خلال الربع الأول من 2022.



جاء ذلك في كلمة افتتاحية ألقاها مع انطلاق اجتماع نظمته وزارة التجارة التركية ومجلس المصدرين الأتراك في العاصمة المصرية القاهرة بين رجال أعمال أتراك ومصريين، وشارك فيه 50 رجل أعمال تركي و450 رجل أعمال مصري.



وأكد شن أن مصر بلد مهم للغاية للمصدرين والمستثمرين الأتراك لمكانتها الاستراتيجية التي اكتسبتها من موقعها الجغرافي وعدد سكانها البالغ 103 ملايين نسمة ووجود قناة السويس وغيرها من العوامل.

وشدد على ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة.



وأضاف أن: "استمرار علاقاتنا الاقتصادية والتجارية دون تباطؤ خلال السنوات الماضية يحمل أهمية كبيرة، نحن بحاجة لمواصلة هذا الزخم أكثر في الفترة المقبلة، الخطوات الإضافية التي سيتم اتخاذها ستشجع مستثمرينا للتوجه إلى مصر وسترتقي بتجارتنا إلى مستوى أعلى".

** حجم التبادل التجاري زاد بنسبة 85 بالمئة

وتطرق شن إلى حجم التجارة بين تركيا ومصر، مبيناً أن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بنسبة 85% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021.

وبين أن حجم التبادل التجاري بلغ في الربع الأول من العام الجاري 2.5 مليار دولار، في حين كان 1.3 مليار دولار في الربع الأول من 2021.



وأشار إلى توفير حوافز عامة وخاصة للشركات المستثمرة في مصر، بالإضافة إلى دعم الحكومة المصرية لرجال الأعمال الأتراك.

** نرغب في تطوير العلاقات التجارية

بدوره، أعرب شريف البربري عضو جمعية رجال أعمال الأتراك والمصريين (TMİAD) عن ترحيبه بالاجتماع، قائلا: "لم نشهد مثل هذه الاجتماعات منذ فترة طويلة".



وتابع: "نرغب اليوم في تطوير العلاقات الثنائية التجارية بين البلدين، وهذا الاجتماع مهم لتطويرها".

وأشار البربري إلى أن الاجتماع شهد مشاركة مكثفة من الجانبين، مؤكداً أن الزيارات المتبادلة ستتم في غضون شهرين تقريبا.