تركيا تعلن زيادة في أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 20% و50% للقطاع الصناعي

ارتفعت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في تركيا بنسبة 20% و50% للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلغ قرابة 80% في يوليو/تموز.

ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم للأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقاً لمصادر، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم.

وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20%، وبنسبة 30% للقطاع العام والخدمات و50% للقطاع الصناعي.

وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة، إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4% و47.6% لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8% للمستخدمين الصناعيين الكبار.



وقالت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5%.

وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى الصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19.

وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط.

وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلاً عن الانخفاض الحاد في الليرة (بنسبة 44% في 2021 وأكثر من 27% في 2022) إلى ارتفاع الأسعار محليا.