نمو الصادرات التركية بالعملة المحلية 109 بالمئة الشهر الماضي

حققت الصادرات التركية بالعملة المحلية نمواً بلغ 109 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وفي بيانات أحصتها الأناضول من وزارة التجارة، السبت، بلغ إجمالي قيمة الصادرات بالعملة التركية 10 مليارات و382 مليون ليرة (الدولار الواحد يعادل 18.20 ليرة) خلال أغسطس.
فيما بلغ حجم التجارة الخارجية بالليرة التركية 34 مليارا و177 مليون ليرة.
يذكر أن إجمالي صادرات أغسطس سجلت زيادة بنسبة 13 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من 2021، لتبلغ 21.3 مليار دولار.
وأوضحت أن قيمة الصادرات التركية في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بلغت 165.5 مليارات دولار.