تركيا تجني 10 مليارات دولار من صادرات الخردوات في 8 أشهر

سجلت صادرات تركيا في قطاع الخردوات 9.9 مليارات دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بنسبة ارتفاع وصلت إلى 30 بالمئة مقارنة مع العام الماضي.

وبلغت حصة قطاع الخردوات في الفترة المذكورة 6.7 بالمئة من إجمالي الصادرات التركية، في مؤشر محتمل أن يكون بداية لتراجع معدل التضخم.

وقال اتحاد مصدري المعادن الحديدية وغير الحديدية في إسطنبول إن صادرات الخردوات ارتفعت لتتجاوز 2.1 مليون طن، وأن قيمة صادرات شهر أغسطس/آب المنتهي بلغت مليار دولار، كما بيع ما يقارب 31 بالمئة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وحصلت ألمانيا على النصيب الأكبر من الخردوات المباعة من تركيا، بنسبة 9 بالمئة من إجمالي صادرات الخردة التركية، وبقيمة 869 مليون دولار أميركي، ثم العراق بـ 469 مليون دولار، ثم الولايات المتحدة 351 مليون دولار.