موصياد إكسبو التجاري في إسطنبول نوفمبر المقبل ومشاركة دولية واسعة

أعلنت جمعية الصناعيين رجال الأعمال المستقلين التركية "موصياد"، عن افتتاح معرض "موصياد إكسبو" بنسخته الـ19، في الفترة بين 2 –5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل بمدينة إسطنبول.

وأضافت في بيان صادر عنها، أن الدورة الجديدة للمعرض ستشهد مشاركة كبيرة من دول أوروبية وآسيوية وإفريقية وشرق أوسطية، مشيرة أن "موصياد إكسبو" سيمثل فرصة لعقد لقاءات بين المشاركين في 24 قطاعا اقتصاديا وتجاريا مختلفا، وسيسهم بشكل مباشر في تحقيق الأهداف التجارية لتركيا في 2023.

وأشار البيان أن المعرض سيوفر فرصة كبيرة لتحقيق تركيا صادرات بقيمة 300 مليار دولار، وأن النسخ السابقة من المعرض ساهمت بملايين الدولارات للاقتصاد المحلي.

ولفتت "موصياد"، أن نسخة المعرض المنظمة عام 2020 استقطبت عارضين وفاعلين اقتصاديين من 102 دولة، وامتدت الأجنحة على مساحة قدرت بـ14 ألف متر مربع، وحققت نجاحا بنسبة 97% رغم آثار فيروس كورونا.

وتأسست جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" في مدينة إسطنبول عام 1990، من قبل مجموعة من رجال الأعمال الأتراك، وتهدف إلى تشجيع رجال الأعمال المحليين على توسيع أعمالهم خارج البلاد، إضافة إلى توفير الفرص لتطوير أنفسهم وتأسيس الشراكات مع المنظمات الدولية خارج بلادهم.

وتضم الموصياد 10 آلاف رجل أعمال تركي، و60 ألف شركة توظف ما يقرب من 1.8 مليون موظف وعامل، ولها 89 مكتبا تمثيليا في جميع أنحاء تركيا، بالإضافة إلى 225 نقطة تواصل وخدمات استشارية في 95 دولة حول العالم.