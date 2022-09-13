وصلت إلى 2.8 مليار دولار.. الصادرات التركية إلى مصر تبلغ مستوى قياسياً

حققت الصادرات التركية إلى مصر، رقماً قياسياً بعد بلوغها 2.8 مليار دولار بين يناير/ كانون الثاني وأغسطس/ آب 2022.

وأشارت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات التركية إلى مصر حققت نمواً بنسبة 17%، مقارنة بالأشهر الـ 8 الأولى من العام الفائت.

وبهذا ارتفعت حصة مصر في المبيعات الخارجية التركية إلى 1.7 %، لتحل مصر في المركز الـ 15 ضمن قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا، خلال الفترة المذكورة.

كما أظهرت البيانات أن الكيماويات حلت في المركز الأول ضمن المنتجات التركية الأكثر تصديراً إلى مصر، في نفس الفترة، وذلك بواقع 586 مليون و113 ألف دولار.