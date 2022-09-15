وزير المالية التركي: اقتصادنا قائم على الاستثمار والإنتاج والتوظيف

صرح وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، بقوله اليوم الخميس، إن نموذج اقتصاد بلاده قائم على الاستثمار والإنتاج والتوظيف والتصدير والنمو.

جاء ذلك في رده على تساؤلات صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية حول تدفقات رؤوس الأموال إلى تركيا.

وشارك الوزير التركي، في تغريدة، رابط الخبر الذي نشرته الصحيفة عبر حسابها على المنصة ذاتها.

وكانت الصحيفة البريطانية قد تطرقت في خبرها إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة لتركيا، وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إليها.

وذكرت أن احتياطات تركيا من العملة الصعبة زادت في الآونة الأخيرة، وأن ذلك لا يمكن أن يكون فقط من إيرادات السياحة.