السفير الألماني لدى تركيا يشارك في يوم الاستثمار والتعاون التركي الألماني

شدد السفير الألماني لدى تركيا يورغن شولتس، على العلاقات الوطيدة بين البلدين التي تمتد لمئات السنين.

جاء ذلك في كلمة للسفير في مشاركته الإثنين، في اجتماع "يوم الاستثمار والتعاون التركي الألماني" بولاية قوجة إيلي شمال غربي تركيا.

وأشار إلى أن هدف ألمانيا توفير مجالات اتصالات سهلة وسريعة مع المؤسسات التركية، وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال الألمان والأتراك.

وأضاف: "تحمل ولاية قوجة إيلي مكانا مهما بالنسبة لاقتصاد ألمانيا، فهنا تعمل العديد من الشركات الألمانية".

وتابع: "العلاقات الألمانية التركية الوطيدة تمتد إلى مئات السنين (..) وتشكل العلاقات الاقتصادية أهم أوجهها، فقد حطم التبادل التجاري بين البلدين رقما قياسيا بالوصول إلى 40 مليار يورو".

وسجلت صادرات تركيا إلى ألمانيا 17 مليارا و705 ملايين دولار في 2021 بزيادة 22.9 بالمئة مقارنة مع 2020، ليرتفع حجم التجارة بين البلدين إلى 41.1 مليار دولار محطما بذلك رقما قياسيا، وفق غرفة التجارة والصناعة الألمانية التركية.