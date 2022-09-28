أمازون تطلق أول مركز لوجستي لها في تركيا

افتتحت شركة أمازون الأمريكية العملاقة للتجارة الإلكترونية أول مركز لوجستي لها في تركيا، في محاولة لدعم الشركات الأجنبية والمحلية ومعالجة طلب العملاء المتزايد داخل البلاد.

وأوضحت الشركة في بيان الاثنين أن مركز الإمداد والتموين في إسطنبول أُطلق من خلال استثمار أكثر من 100 مليون دولار، ومن المتوقع أن يوفر وظائف لأكثر من 1000 عامل في العام الأول.

من جانبه قال ريتشارد ماريوت المدير الإقليمي للشركة إن المركز الجديد يعد مؤشراً على التزام أمازون تجاه تركيا، إضافةً إلى الاستثمارات التي ينفذها شركاء المبيعات.

وأضاف: "ستقدم قاعدتنا اللوجيستية الجديدة المجهزة بأحدث التقنيات مساهمات كبيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحقق مبيعات عبر موقعنا الإلكتروني والتي زادت أعدادها بنسبة 50% العام الماضي".

بدوره صرح هاكان قره دوغان المدير العام لعمليات أمازون في تركيا، إن المركز الجديد من المنتظر أن يوفر فرصاً للعديد من الوظائف من المهندسين والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات إلى الفرق المسؤولة عن اختيار المنتجات وتخزينها وشحنها.

وارتفع عدد شركاء البيع من الشركات الصغيرة والمتوسطة في أمازون/تركيا بنسبة 50% على أساس سنوي، ليصل إلى أكثر من 25000 شريك، وفقاً لبيانات الشركة التي قالت إن صادراتها قفزت بأكثر من الضعف عام 2021 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 300 مليون دولار.

وكجزء من التزامها بالكربون الصفري عبر أعمالها بحلول عام 2040، تعمل كافة مباني أمازون بنسبة 100% بالكهرباء، بما في ذلك أنظمة التدفئة والمياه الساخنة تجنباً لاستخدام الوقود الأحفوري القابل للاحتراق.

وتسعى الشركة إلى تشغيل عملياتها بالطاقة المتجددة بنسبة 100% بحلول عام 2025، بعد أن وصلت إلى 65% عام 2020، وهي الآن أكبر مشترٍ للطاقة المتجددة في أوروبا والعالم.

يذكر أن أمازون شاركت عام 2019 بتأسيس "تعهد المناخ"، وهو التزام بجعل انبعاثات الكربون صفريةً في أعمالها بحلول عام 2040، أي قبل 10 سنوات من اتفاقية باريس.