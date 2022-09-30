الصادرات التركية تسجل زيادة 13.1 بالمئة في أغسطس

سجلت الصادرات التركية في أغسطس/ آب الماضي زيادة بمعدل 13.1 بالمئة، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.

جاء ذلك في بيانات أعدتها هيئة الإحصاء التركية ووزارة التجارة حول مؤشرات التجارة الخارجية في أغسطس.

وبحسب البيانات، بلغت قيمة الصادرات 21 مليارا و337 مليونا، في حين سجلت الواردات زيادة 40.4 بالمئة، محققة 32 مليارا و531 مليون دولار.

وارتفع العجز التجاري بنسبة 159.9 بالمئة، مسجلا 11 مليارا و194 مليون دولار.

وفيما يخص الفترة من مطلع العام ولغاية نهاية أغسطس، ازدادت الصادرات 18.2 بالمئة، محققة 165 مليارا و608 مليون دولار.

كما سجلت الواردات زيادة بمعدل 40.7 بالمئة، محققة 239 مليارا و43 مليون دولار.

وبلغ العجز التجاري 73 مليارا و435 مليون دولار، بنسبة زيادة 146.3 بالمئة، لنفس الفترة.