نائب الرئيس التركي يترأس اجتماع التنسيق الاقتصادي في أنقرة

ترأس نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي لتقييم الوضع في البلاد والمخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وحضر الاجتماع في المجمع الرئاسي بأنقرة، وزراء الخزانة والمالية نور الدين نباتي، والعمل والضمان الاجتماعي وداد بلغين، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، والتجارة محمد موش.

كما حضر الاجتماع وزير الزراعة والغابات وحيد كيريتشجي، ومدير الاستراتيجية والميزانية بالرئاسة التركية إبراهيم شينل ورئيس البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو.

وذكر بيان صدر عقب الاجتماع أنه تمت مناقشة التطورات في الاقتصاد التركي والخطوات الواجب اتخاذها حيالها، كما تم تقييم المخاطر في الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف البيان أنه تمت مناقشة التطورات الحالية في مجال أمن الطاقة والإمدادات الغذائية، والتي اكتسبت أهمية على نطاق عالمي مؤخرًا وكما تم تقييم الإجراءات المخطط تنفيذها في تركيا خلال الفترة المقبلة.