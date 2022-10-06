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البنك المركزي التركي الأكثر شراء للذهب بين بنوك العالم

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 06.10.2022 13:28
لوغو البنك المركزي التركي SABAH لوغو البنك المركزي التركي (SABAH)

استوردت تركيا نحو 39 طنا من الذهب في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي ما يمثل أعلى مستوى شهري منذ يناير/ كانون الأول 2018، وفق ما أظهرته بيانات بورصة إسطنبول للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وجاء في البيانات أن تركيا حافظت على زخم وارداتها من المعدن الأصفر منذ مايو/ أيار الماضي حتى وصلت في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها خلال 56 شهرا.

وبحسب البيانات ذاتها، سجلت واردات الذهب زيادة بنحو 24.5 بالمئة على أساس شهري، فيما ارتفعت 18 ضعفا على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي التركي 9 أطنان إلى احتياطاته من الذهب في أغسطس/ آب الماضي، فيما اشترى البنك 84 طنا من الذهب منذ بداية العام الجاري.

وبذلك، وصل إجمالي احتياطيات البنك من المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2020، مسجلا 478 طنا.

وبذلك تصدر البنك المركزي التركي بنوك العالم في شراء أكبر قدر من الذهب العام الحالي.

وفيما يلي بيانات بورصة إسطنبول للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 2022:

فضة (كلغ) ذهب (كلغ)
يناير 30.600 3.578
فبراير 76.007 4.498
مارس 68.173 8.761
إبريل 79.419 2.713
مايو 65.526 15.298
يونيو 63.530 12.526
يوليو 92.259 22.376
أغسطس 77.897 31.343
سبتمبر 68.070 39.033
المجموع 621.481 140.127

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