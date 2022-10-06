البنك المركزي التركي الأكثر شراء للذهب بين بنوك العالم

استوردت تركيا نحو 39 طنا من الذهب في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي ما يمثل أعلى مستوى شهري منذ يناير/ كانون الأول 2018، وفق ما أظهرته بيانات بورصة إسطنبول للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وجاء في البيانات أن تركيا حافظت على زخم وارداتها من المعدن الأصفر منذ مايو/ أيار الماضي حتى وصلت في سبتمبر إلى أعلى مستوى لها خلال 56 شهرا.
وبحسب البيانات ذاتها، سجلت واردات الذهب زيادة بنحو 24.5 بالمئة على أساس شهري، فيما ارتفعت 18 ضعفا على أساس سنوي.
ووفقا لبيانات مجلس الذهب العالمي، أضاف البنك المركزي التركي 9 أطنان إلى احتياطاته من الذهب في أغسطس/ آب الماضي، فيما اشترى البنك 84 طنا من الذهب منذ بداية العام الجاري.
وبذلك، وصل إجمالي احتياطيات البنك من المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى له منذ الربع الثاني من عام 2020، مسجلا 478 طنا.
وبذلك تصدر البنك المركزي التركي بنوك العالم في شراء أكبر قدر من الذهب العام الحالي.
وفيما يلي بيانات بورصة إسطنبول للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة لعام 2022:
|فضة (كلغ)
|ذهب (كلغ)
|يناير
|30.600
|3.578
|فبراير
|76.007
|4.498
|مارس
|68.173
|8.761
|إبريل
|79.419
|2.713
|مايو
|65.526
|15.298
|يونيو
|63.530
|12.526
|يوليو
|92.259
|22.376
|أغسطس
|77.897
|31.343
|سبتمبر
|68.070
|39.033
|المجموع
|621.481
|140.127
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