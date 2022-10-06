شركة بيم المغرب تعلن زيادة التزود بالمنتجات محلية الصنع

أعلن المغرب توقيع اتفاقية مع شركة بيم BIM التركية لتطوير التزود بالمنتجات محلية الصنع، وفق بيان لوزارة الصناعة والتجارة المغربية.

وقال البيان، إن "وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، ورئيس مجلس إدارة شركة بيم بالمغرب خلوق دورتلو أوغلو، وقعا الأربعاء، اتفاقية لتزويد محلات الشركة بالمنتجات المحلية".

وزاد البيان: "تتوخى الشراكة الموقعة بين الطرفين، وجود المنتجات محلية الصنع داخل بيم، خاصة في قطاعي صناعة النسيج والصناعات الغذائية".

وتابع: "تعتزم شركة بيم بالمغرب بحلول 2025، رفع نسبة منتجاتها الخاصة المصنعة في المغرب إلى 80 بالمئة بالنسبة للمنتجات الغذائية، و90 بالمئة فيما يخص المنسوجات".

وقال الوزير المغربي وفق البيان: "يندرج تعزيز السيادة الصناعية والتجارية للمغرب، ضمن أولويات الحكومة، وتتوفر كل الإمكانات لتقديم حلول لاحتياجات المجموعة التركية".

وقال دورتلو أوغلو: "تستند القدرة التنافسية لنموذج بيم على اقتراح منتجات ذات جودة عالية بأسعار منخفضة، والتزود الذكي والتحكم في التكاليف يُعدان عنصرين حاسمين لنجاح نموذجنا".

وكان فرع الشركة التركية أعلن في 6 مايو/أيار 2021، أن "الصندوق الاستثماري البريطاني Blue Investment Holding، استحوذ على 35 بالمئة من رأسمال فرع الشركة في المغرب، مقابل 83.2 مليون دولار".

وتتواجد شركة بيم BIM منذ أكثر من 12 عاما في المغرب، ولديها أكثر من 604 نقاط بيع في 27 مدينة، ويصل عدد موظفيها إلى 4000.

وتعتبر الشركة من أكبر سلاسل متاجر البيع بالتجزئة في تركيا، بما مجموعه 7438 نقطة بيع في مختلف مناطق البلاد.