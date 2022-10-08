صادرات قطاع الصناعة التركية تسجل رقما قياسيا

يواصل قطاع الصناعة التركية تسجيل أرقام قياسية في الصادرات في العام الجاري، رغم مشاكل التوريد في المواد الخام الناتجة عن أزمة الطاقة العالمية.

وبحسب بيانات مجلس المصدرين الأتراك، السبت، حققت صادرات قطاع الصناعة في تركيا، عائدات بقيمة 139.3 مليار دولار خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري، مسجلة بذلك رقما قياسيا جديدا.

وبلغت عائدات صادرات قطاع الصناعة 139.3 مليار دولار، خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ـ سبتمبر/ أيلول 2022، وحققت نموا بنسبة 14.2%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

وأوضحت البيانات أن حصة صادرات القطاع الصناعي من إجمالي الصادرات التركية بلغت 82.5%، خلال الفترة المذكورة.

واحتلت ألمانيا المركز الأول بين الدول المستوردة لمنتجات قطاع الصناعة تلتها إيطاليا ثم هولندا.