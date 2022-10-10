مباحثات تركية ألمانية في مجال التجارة والاقتصاد

أجرى وزير التجارة التركي، محمد موش، مباحثات مع وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابك، شملت مجالات مختلفة أبرزها التجارة والاقتصاد.

وفي تغريدة له عبر حسابه على تويتر، الإثنين، قال الوزير التركي إنه أجرى مباحثات مع "هابك" في برلين، حول التجارة الثنائية والاستثمار المتبادل.

وأضاف أنهما بحثا النقل البري والمشاريع المشتركة بين البلدين وسبل التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والطاقة.

وأوضح "موش" أنهم عقدوا أيضًا في برلين، اجتماع الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بين تركيا وألمانيا.