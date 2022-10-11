بلجيكا أكبر مستوردي الشاي التركي عالمياً

كشفت بيانات اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود أن بلجيكا احتلت المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للشاي التركي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وبحسب البيانات، صدرت تركيا 4 آلاف و870 طنا من الشاي إلى 106 بلدان خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني-سبتمبر/أيلول 2022.

وحققت صادرات تركيا من الشاي 16 مليونا و595 ألفا و194 دولار، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وشهدت صادرات الشاي نمواً خلال الفترة المذكورة بنسبة 42% في الكمية، و26% في العائدات، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، التي بلغت فيها العائدات 13 مليون و212 ألفا و948 دولار.

واحتلت بلجيكا المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للشاي التركي بعائدات وصلت إلى 3 ملايين و921 ألفا و198 دولار، تلتها المملكة المتحدة ثم ألمانيا.

وقال نائب رئيس اتحاد مصدري شرقي البحر الأسود أحمد حمدي غوردوغان، إن صادرات الشاي تجاوزت التوقعات.

وأكد غوردوغان ثقته بأن الربع الأخير من العام الجاري سيغلق بزيادة في الصادرات، وأفاد أن الدول الأوروبية من أكثر البلدان التي تفضل الشاي التركي.