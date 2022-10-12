صادرات الأثاث التركية تتخطى 6 مليارات دولار

سجلت صادرات الأثاث المنزلي التركي نموا بنسبة 22.6% خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، لتبلغ عائداتها 6.2 مليارات دولار.

وبحسب بيانات اتحاد مصدري الأثاث ومنتجات الورق في إسطنبول، فإن صادرات القطاع سجلت رقما قياسيا خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول 2022.

وتصدر العراق قائمة الدول الأكثر استيرادا للأثاث التركي خلال الفترة المذكورة، وذلك بواقع 380.2 مليون دولار، تلته ألمانيا بـ 304.4 ملايين دولار.

كما استوردت دولة قطرالأثاث من تركيا بقيمة 150.6 مليون دولار، بزيادة بلغت 90% مقارنة بالأشهر الـ 9 الأولى من عام 2021.