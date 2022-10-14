مجتمع الأعمال التركي والعالمي يلتقيان في إسطنبول تحت مظلة "موصياد إكسبو"

من المقرر أن تلتقي مئات الشركات والمسؤولين الأتراك مع المشترين الأجانب والمسؤولين من أكثر من 120 دولة في معرض تجاري كبير في إسطنبول الشهر المقبل.

تنظم جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين "موصياد"، الدورة التاسعة عشرة من معرض "موصياد إكسبو" الذي يُقام كل عامين، كفعالية من شأنها أن تساعد على توليد علاقات تعاون جديدة.

وسيجتمع الصناعيون ورجال الأعمال والمستثمرون من 124 دولة في الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر/تشرين الثاني في مركز توياب للمعارض والمؤتمرات في إسطنبول، والذي من المتوقع أن يستضيف أكثر من 100.000 زائر في مساحتةٍ تبلغ 25.000 متر مربع.

وفي معرض حديثه عن المعرض قال محمود أسمالي رئيس الجمعية، إن الحدث الذي يستمر 4 أيام يهدف إلى توليد حجم أعمال يبلغ حوالي 5 مليارات دولار، واصفاً الفعالية بأنها "قمة دبلوماسية التجارة".

وأوضح أسمالي في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن المشترين من أكثر من 50 دولة، خاصة أذربيجان وروسيا والصين وقطر والمملكة العربية السعودية والمغرب وإندونيسيا وباكستان وإيران، سيشاركون في الحدث.

مضيفاً أن أكثر من 400 شركة تركية ناشئة ستروج لمنتجاتها في هذا اللقاء.

وقال أسمالي: "هدفنا الرئيسي من المعرض هو تمكين ارتباط تجاري بقيمة 5 مليارات دولار. وبما أن تركيا إحدى أهم مراكز التجارة الإقليمية والعالمية، فإن الموقع الاستراتيجي لبلدنا والإمكانيات التي تنطوي عليها توفر فرصاً رائعة".

وسيستضيف معرض "موصياد اكسبو" التاسع عشر أيضاً سفراء من البلدان النامية الثمانية -تركيا وإندونيسيا وبنغلاديش ومصر وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان- الذين سيجتمعون معاً في قمة ستُعقد لأول مرة في إسطنبول كجزء من المعرض.

يذكر أن منظمة البلدان النامية الثمانية أطلقت في يونيو/حزيران 1997 بعد أن اقترح رئيس الوزراء التركي آنذاك نجم الدين أربكان، إنشاء مجموعة اقتصادية تتكون من 8 اقتصادات ناشئة من العالم الإسلامي.

ومن المقرر أن يتم في معرض "موصياد إكسبو" توقيع مذكرات تفاهم بين أعضاء المنظمة لتعزيز التجارة بين هذه الدول وتركيا.

وكجزء من المعرض، سيتمكن الزوار من فحص المنتجات والخدمات المقدمة من 24 قطاعاً مختلفاً في الموقع، بما في ذلك صناعة الدفاع التركية الرائدة وعلى رأسها المسيرات الطائرة التي اكتسبت مؤخراً شهرة عالمية لدورها الحاسم في العديد من النزاعات، بما في ذلك حرب أوكرانيا.

في غضون ذلك، أشار أسمالي إلى أن مشروع قرية موصياد في محافظة إدلب شمال سوريا، سيُفتتح نهاية الشهر الجاري. وسيشمل 600 منزل مؤقت مصممة لإيواء حوالي 4000 شخص.