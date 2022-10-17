شركة تركية تطلق مشروع تطوير الصندوق الأسود للطائرات

بدأت شركة أسيلسان التركية للصناعات الدفاعية (ASELSAN)، دراسات البحث والتطوير في مجال صناعة مسجل معلومات الطائرات المعروف باسم "الصندوق الأسود" بإمكانات محلية.
وأفادت مصادر صحفية الإثنين، أن شركة أسيلسان تجري عمليات التطوير للعديد من الأنظمة الكهربائية الفرعية بالغة الأهمية المستخدمة في الطائرات.
وأشار إلى أن العنصر الأكثر أهمية في الصندوق الأسود المحلي هو وحدة الذاكرة المقاومة لجميع الظروف البيئية من صدمات وحروق ومياه إلخ.
وتقوم الشركة بتحديث منتجاتها الحالية عبر دراسات البحث والتطوير في المجال الكهربائي والإلكتروني، وبتقنيات جديدة ومتطورة.