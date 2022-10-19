عملاق المعلبات البحرية التركي "دردنيل" يشارك في أكبر فعالية غذائية في العالم

بعد استحواذها مؤخراً على العلامة التجارية للمأكولات البحرية اليونانية "كاليمانيس"، شاركت شركة "دردنيل" التركية الرائدة في مجال المأكولات البحرية في دورة هذا العام من معرض "SIAL" أكبر معرض للطعام على مستوى العالم.

من جانبه قال نيازي أونان مؤسس الشركة، في بيان صحفي له ، إن انضمام مؤسسته إلى المعرض من خلال علامتي "دردنيل" و"كاليمانيس" بعد عملية الاستحواذ الشهر الماضي، يهدف إلى التواصل مع العملاء العالميين لتقديم منتجاتها المبتكرة.

وأضاف أن إجمالي صادرات الشركة يبلغ حوالي 40 مليون دولار سنوياً، موضحاً أن لديها العديد من الخطط للنمو المستقبلي من خلال زيادة الصادرات أكثر من ذلك بكثير.

وأكد أونان أن "دردنيل" هي علامة تجارية رائدة في جميع قطاعاتها بمنتجاتها المستدامة ومهارة تسويقها، وتهدف إلى أن تكون شركة مأكولات بحرية عالمية بارزة.

وأضاف:"نهدف إلى تحقيق 50% من عائداتنا من الصادرات عام 2025"، مشيراً إلى أن مبيعات الشركة تضاعفت تقريباً في النصف الأول من عام 2022 مقابل نفس الفترة من العام الماضي. وأن الشركة تقود اتجاهات التغذية الصحية في تركيا بمنتجاتها عالية الجودة والصحية واللذيذة.

وقال في المعرض الفرنسي إن "دردنيل" تشارك في هذا الحدث على مدى عقود منذ عام 1964، موضحاً أنها تنتج بلح البحر المحشو، الذي يحظى بشعبية كبيرة في تركيا ولكنه جديد تماماً في أوروبا وهي صاحبة الفضل في إيصال هذا المنتج إلى الأسواق الدولية.

وأضاف: "لقد قدمنا منتج بلح البحر المحشو المجمد لأول مرة في معرض برشلونة للمأكولات البحرية في أبريل/نيسان. ونحن في هذا المعرض نقدم منتجنا من بلح البحر المحشو إضافةً إلى المأكولات البحرية المجمدة من ماركة دردنيل وكاليمانيس".

وأكد أونان أن الطلب على أسماك التونة والمأكولات البحرية ارتفع تماشياً مع الرغبة العامة في تعزيز المناعة منذ الوباء. ولذلك أعطت الشركة الأولوية للفوائد الصحية للتونة من خلال تكثيف العروض على المنتجات الجديدة منها.

ومن خلال استثمار 30 مليون دولار، تعمل "دردنيل" على تحسين المنتجات الحالية والعمل على فئات جديدة، مثل ابتكاراتها الأخيرة في ماركة السوشي المعبأة "سوشيدا" وبلح البحر المحشو المجمد وبعض وجبات المأكولات البحرية المعبأة.

من جانبها قالت عائشة أونان أوزوغوز، العضو في مجلس إدارة "دردنيل"، إن الشركة قامت مؤخراً بتسريع العمل على الصادرات وأن إضافة علامة "كاليمانيس" مهمة لأهداف النمو الخاصة بها كونها تتمتع بخبرة 65 عاماً في تصنيع وبيع منتجات المأكولات البحرية المجمدة.

وقالت: "إنني على ثقة بأن هذه الاتفاقية ستقود إلى حقبة جديدة في سوق المأكولات البحرية الدولي".