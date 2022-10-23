صادرات الملابس التركية بلغت 16 مليار دولار

حقق قطاع الملابس الجاهزة وملحقاتها في تركيا، أعلى قيمة صادرات على الإطلاق، خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.

جاء ذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس المصدرين الأتراك، أن قيمة صادرات القطاع بلغت في الفترة المذكورة 16 مليارا و172 مليون دولار.

وازدادت قيمة الصادرات التركي من الملابس الجاهزة وملحقاتها بنسبة 9.3% وهذه أعلى قيمة تسجلها صادرات القطاع في تركيا خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول.

وحلت ألمانيا في المركز الأولى بين الدول الأكثر استيرادا لمنتجات القطاع بقيمة 2.8 مليار دولار، تلتها إسبانيا بملياري دولار، والمملكة المتحدة بـ1.6 مليار دولار.