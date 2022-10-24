وزير المالية التركي يشارك بمؤتمر مستقبل الاستثمار بالرياض

يشارك وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي في مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السادس، الذي ينطلق في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء.

ولفتت وزارة الخزانة والمالية التركية في بيان، الإثنين، إلى أن أكثر من 500 متحدث رفيع المستوى، سيشاركون في المؤتمر الذي يعقد خلال الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

كما أشارت إلى أن أكثر من 6 آلاف مندوب دولي سيحضرون المؤتمر، الذي سيتضمن 4 قمم و أكثر من 180 جلسة.

ولفتت إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع ممثلي حكومات ومدراء شركات متعددة الجنسيات، والأوساط المالية الدولية، خلال أعمال المؤتمر.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليط الضوء على الوضع الراهن للاقتصاد في تركيا ونموذجها الاقتصادي، واستعراض الفرص التي توفرها عبر مناخ الاستثمار فيها.