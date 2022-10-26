قمة إسطنبول الاقتصادية تسلط الضوء على سلاسل القيمة العالمية

تستعد مدينة إسطنبول التركية لاستضافة قمة اقتصادية كبرى تتطلع إلى معالجة سلاسل التوريد العالمية والتجارة والنقل والسياحة والابتكار وكذلك التحول في الطاقة ومناقشة تأثيرها على الاقتصاد العالمي.

ومن المقرر أن يجتمع المسؤولون المشرعون والمسؤولون التنفيذيون وممثلو القطاع الخاص من تركيا والعديد من البلدان الأخرى في الدورة السادسة من قمة إسطنبول الاقتصادية، التي ستعقد في الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر/كانون الأول.

والقمة التي تُعقد برعاية شركة "قاليون" التركية للطاقة المتجددة، ستستمر يومين تحت شعار "سلاسل القيمة العالمية".

وتتناول الجلسات الحوارية المتعددة على هامش الحدث موضوعات ساخنة مثل الارتقاء الاجتماعي ومستقبل النقل العالمي بقيادة السيارات الكهربائية مع إلقاء الضوء أيضاً على التحول في صناعة الطاقة والطاقة النظيفة والفرص والتجارة والتكنولوجيا والابتكار والتنمية والرقمنة والهجرة والخدمات المصرفية.

وفي لقاء صحفي في إسطنبول قال "عبد الله ديغار" رئيس المجلس التنفيذي لقمة إسطنبول الاقتصادية الثلاثاء: "من أجل هدف الاستدامة يجب أن ندير تنميتنا بطريقة لا تدمر التوازن البيئي ولا تتسبب بتغيير الطبيعة والبيئة".

وأضاف: "من المهم لمستقبل عالمنا زيادة إنتاج الطاقة المتجددة لأنها لا تنفد، وكذلك تحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء أو حرارة باستخدام الألواح والأنظمة المختلفة. وما من شك أن الحد من استهلاك الطاقة والمياه واتخاذ المزيد من الإجراءات والاستخدامات الصديقة للبيئة هي بعض الأشياء التي يمكن القيام بها بشكل فردي في نطاق مكافحة تغير المناخ".

مشدداً على أنه مع زيادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير البنية التحتية، ارتفعت أهمية سلاسل القيمة العالمية إلى مستويات عالية بالنسبة لكافة البلدان.

وأشار إلى أن "المشاركة في سلاسل القيمة العالمية ومساهمة القيم التي تم الحصول عليها من هذه المشاركة مع دول العالم تعزز التنمية المستدامة والنمو وزيادة الازدهار وتحقيق القدرة التنافسية الدولية".

كما أوضح أن السيارات الكهربائية التي بدأ استخدامها يزداد انتشاراً في جميع أنحاء العالم، أصبحت إحدى "المكونات الرئيسية للاقتصاد الأخضر".

وأكد "ديغار" أيضاً على أن قمة إسطنبول الاقتصادية ستكون "عابرة للحدود" اعتباراً من عام 2023 وستعقد في دول أخرى، بدءاً من برلين.