إيرادات السياحة في تركيا للعام الحالي تبلغ 18 مليار دولار

شهدت إيرادات تركيا من قطاع السياحة ارتفاعا في الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 27.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت نحو 18 مليار دولار.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء التركية، أن إيرادات البلاد من السياحة في الفترة ما بين يوليو/ تموز وسبتمبر/ أيلول العام الحالي، بلغت 17 مليارا و952 مليونا و361 ألف دولار.

وأشارت البيانات أن 14.3% من إيرادات السياحة جاءت عن طريق زيارات المواطنين الأتراك المقيمين في الخارج.

ووفق البيانات أن 75.1% من الزوار الأجانب قدموا تركيا من أجل الرحلات والأنشطة الترفيهية والرياضية والثقافية و17.8% بغية زيارة أقاربهم وأصدقائهم و2.6% بهدف التسوق.

ولفتت أن إيرادات السياحة في تركيا زادت بنسبة 67.9% خلال الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني وسبتمبر/ أيلول العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام الفائت وحققت 35 مليارا و28 مليونا و540 ألف دولار.

وأوضحت أن عدد الزوار منذ مطلع العام وحتى أيلول/سبتبمر ارتفعت بنسبة 94% وبلغ عددهم 39 مليونا و390 ألفا و915 زائرا.