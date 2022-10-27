خلال 9 أشهر.. تركيا تستقبل 40.2 مليون زائر

استقبلت تركيا 40 مليونا و246 ألفا و899 زائراً خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري.

وبحسب بيانات وزارة السياحة التركية، فإن إجمالي العائدات السياحية خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ـ سبتمبر/ أيلول 2022، بلغ 35 مليارا و28 مليونا و540 ألف دولار.

وبلغ عدد السياح الأجانب ممن زاروا تركيا خلال الفترة المذكورة، 34 مليونا و810 ألف و273 سائحا، يضاف إليهم 5 ملايين و436 ألفا و626 مواطنا مقيما في الخارج زاروا بلادهم.

وخلال الأشهر الـ 9 الأولى من 2022، حققت أعداد السياح الأجانب القادمين إلى تركيا، نمواً بنسبة 97.96 بالمئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت.

كما حققت العائدات السياحية نمواً بنسبة 27.1 بالمئة، خلال هذه الفترة.

وعلى صعيد الجنسيات الأكثر زيارة لتركيا، تصدر الألمان المركز الأول بـ 4 ملايين و527 ألفا و853 زائرا، تلاهم الروس بـ 3 ملايين و864 ألفا و898 زائرا، ثم البريطانيين بـ مليونين و817 ألفا و217 زائرا.