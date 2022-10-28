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مؤشر الثقة الاقتصادية في تركيا عند أعلى مستوياته منذ الشهر الثاني من العام

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 28.10.2022 14:14
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الإحصاء التركية يوم الخميس أن مؤشر الثقة الاقتصادية التركي سجل زيادة في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال بيان معهد الإحصاء التركي توركستات إن الرقم ارتفع بنسبة 3% على أساس شهري من 94.3 في سبتمبر/أيلول إلى 97.1 في أكتوبر/تشرين الأول.

وشهدت جميع المؤشرات الفرعية تقريباً مكاسب هذا الشهر وسجل المؤشر أعلى مستوى له منذ فبراير/شباط.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 5.3% عن الشهر السابق ووصل إلى 76.2 في أكتوبر/تشرين الأول، بينما ارتفع مؤشر تجارة التجزئة بنسبة 3% ووصل إلى 119.4.

كما ارتفعت المؤشرات الفرعية للقطاع العقاري بنسبة 1.8% لتصل إلى 102.0 ومؤشرات الخدمات بنسبة 0.9% ووصلت إلى 119.3.

أما مؤشر ثقة البناء فارتفع بنسبة 2.8% إلى 90.5.

ويشير التصنيف فوق 100 إلى نظرة متفائلة للوضع الاقتصادي العام، بينما تشير القيمة الأقل من 100 إلى تقييم سلبي.

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