المدارس المهنية تعزز الاقتصاد التركي وتساهم بدفع عجلته

أعلنت وزارة التربية الوطنية أن المدارس الثانوية المهنية ساهمت بمبلغ 75.2 مليون دولار في الاقتصاد التركي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022. وقال الوزير محمود أوزار إن الدخل الذي حققته المدارس هذا العام أعلى بنسبة 219% من الفترة نفسها من عام 2021.

وكان لإسطنبول النصيب الأكبر من الدخل، حيث بلغت حصتها 148.9 مليون ليرة تركية، متقدمة على مدارس العاصمة أنقرة وولاية غازي عنتاب الجنوبية. وحققت ثانوية "قره طاي قليج أرسلان" المهنية والتقنية في ولاية قونية، أكبر دخل هذا العام بمبلغ 25.2 مليون ليرة تركية، تلتها مدرسة في غازي عنتاب بمبلغ 22.09 مليون ليرة تركية.

وجاء أعلى مصدر للدخل من إنتاج الأغذية والمشروبات وتقنيات المعلومات وتقنيات السيارات.

كما حصل موظفو هذه المدارس وطلابها هذا العام أيضاً، على أكثر من 223 مليون ليرة تركية في المجموع من رأس المال العامل لكل مدرسة.

وفي بيان مكتوب له، صرح أوزار أن المدارس المهنية في البلاد توسع طاقاتها الإنتاجية كل يوم. وقال: "يساهم إنتاج المدارس المهنية والتقنية في تعلم الطلاب ويعزز اقتصاد الدولة. ونحن نواصل جهودنا بشكل جاد لحل مشاكلهم ونؤمن بأداء ومساهمات المدارس المهنية. وقد أصبحت هذه المدارس الآن أماكن للتصدير وخياراً ممتازاً للطلاب المتفوقين".

يذكر أن المدارس الثانوية المهنية ازدهرت بشكل خاص خلال جائحة الفيروس التاجي، حيث أنتجت الأقنعة والمطهرات الأساسية في مكافحة تفشي المرض. ووصلت عائداتها المتزايدة إلى 157 مليون ليرة تركية في ذلك الوقت.

وتشرف وزارة التربية الوطنية على مشروع طموح بعنوان "1000 مدرسة في التدريب المهني" لتوسيع المرافق وزيادة الإنتاج في هذه المدارس. ويتضمن المشروع دعم المدارس الحالية بمزيد من الموارد مثل افتتاح ورش عمل جديدة فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن دخل إنتاج المدارس المهنية يساعد على تحقيق الاكتفاء الذاتي للمدارس المهنية كي لا تعتمد على المساعدات الخارجية، كما يساعد أيضاً في خفض ميزانية التعليم الحكومية فضلاً عن أنه يوفر وسيلة للدخل الإضافي للطلاب والمعلمين.

ومع تزايد الحاجة إلى موظفين متوسطين في جميع القطاعات، تسعى تركيا إلى تعزيز المدارس الثانوية المهنية حيث تعتمد المصانع على توظيف الخريجين. كذلك تؤدي الحاجة إلى موظفين مؤهلين أيضاً إلى إصلاح شامل في تحسين جودة التعليم في المدارس الثانوية المهنية. ويعد مشروع "1000 مدرسة في التدريب المهني" جزءاً من تلك الخطوات المتخذة لتحسين القدرات التعليمية في أكثر من 3200 مدرسة ثانوية مهنية وفنية، وهو يغطي حوالي 600.000 طالب في 1000 مدرسة. ويتضمن المشروع إلى جانب ورش العمل الجديدة، مرافق إضافية مثل المختبرات والمكتبات الجديدة في هذه المدارس، إلى جانب برامج تعليمية داعمة ومتنوعة تهدف إلى التطوير الشخصي للطلاب.