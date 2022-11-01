بمشاركة محلية ودولية واسعة.. إنطلاق معرض "موصياد إكسبو 22" في إسطنبول

أعلنت جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية، موصياد "MÜSİAD"، انطلاق فعاليات معرض "موصياد إكسبو 22"، غدا الأربعاء، في نسخته الـ19، بالتعاون مع مركز "توياب" للمعارض والمؤتمرات.

وبحسب بيان صادر عن موصياد، فإن فعاليات المعرض ستقام في الفترة بين 2- 5 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، على أرض "توياب" للمعارض والمؤتمرات في الجانب الأوروبي من إسطنبول.

وستجمع فعاليات المعرض، مئات الشركات ورجال الأعمال الأتراك مع مشاركين أجانب ومسؤولين تجاريين من 120 دولة ومن المتوقع أن يستضيف أكثر من 100 ألف زائر.

والمعرض الذي تنظمه موصياد كل عامين، أقيمت النسخة الأخيرة منه عام 2020، وحظيت بزيارة قرابة 15 ألف شخص من 102 دولة حول العالم، فيما شاركت فيه أيضاً 400 وفد تجاري من 50 دولة مختلفة.

ومن المتوقع أن يشهد "موصياد إكسبو 22"، لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والوفود التجاري، وندوات ذات الصلة، إلى جانب العديد من الأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة على هامش فعالياته.

ومن المنتظر أن يشارك في المعرض المذكور، وزراء، وبرلمانيون، وبيروقراطيون رفيعو المستوى، ورؤساء بلديات، ورؤساء الغرف التجارية والاقتصادية والبورصات الأجانب والقادمين من مختلف دول العالم.

وسيستضيف المعرض أيضاً سفراء من البلدان النامية الإسلامية الثمانية (D-8)، وسيوفر موصياد الفرصة لعقد قمة تجمع البلدان النامية للمرة الأولى كجزء من فعاليات "موصياد إكسبو 22".

وصرح مسؤولون في الموصياد أن المعرض الذي يستمر أربعة أيام سيكون بمثابة منصة للدبلوماسية التجارية والتي ستشمل العديد من الفعاليات المهمة والشراكات المحلية والدولية، بما في ذلك منتدى الأعمال الدولي السادس والعشرون، الذي تنظمه الجمعية تحت شعار "سلامة الأغذية والحفاظ على الأجيال".

أكد رئيس الموصياد محمود أصملي، أن المعرض يلعب دوراً مهماً في إدخال التقنيات الوطنية التركية إلى الأسواق العالمية.

وأضاف: "فعاليات معارض الموصياد هي واحدة من أهم مشاريع التي نقلت التجارب التجارية الناجحة من تركيا إلى العالم منذ عام 199.

وأردف: و"موصياد إكسبو 22" الذي يوسع نفوذه كل عام سيحصل في نسخته الـ19 على "أكبر مشاركة محلية ودولية في تاريخه".

وأشار أصملي أن التواجد الدولي المكون من أكثر 1500 رجل أعمال، من أكثر من 60 دولة "سيتيح الفرصة لهم للتحاور المباشر في معرضنا".

ومن المقرر أن يشهد "موصياد إكسبو22" مبادرة لتشكيل شبكة تجارية بين القارات، بحسب ما صرّح به أصملي.

وفي حديثه عن المعرض عن معطيات المعرض، قال أصملي إن الإنتاج هو المفتاح الأساسي للنمو الاقتصادي، مؤكداً على دور الصناعة والسياحة في هذا الإطار، وأنهم يهدفون لاستضافة الممثلين عن أبرز 24 قطاع مختلف.

وأوضح أنهم يهدفون جمع رواد الأعمال من مختلف دول العالم والولايات التركية، تحت مظلة واحدة، وبالتالي الإسهام بدور هام في أهداف تركيا لعام 2023.

وتأسست جمعية الموصياد في مدينة إسطنبول يوم 9 مايو/أيار عام 1990 من قبل مجموعة من رجال الأعمال الأتراك المؤمنين بقدرات تركيا الاقتصادية وضرورة انفتاحها على السوق العالمي.

ويبرز اسم جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية موصياد، في جميع القضايا التي تهم الاقتصاد والتجارة في تركيا، وتعرف موصياد بأنها أكثر من مجرد كيان اقتصادي.

وتهدف الجمعية إلى تشجيع رجال الأعمال الأتراك على توسيع أعمالهم خارج تركيا، إضافة إلى توفير الفرص لتطوير أنفسهم وتأسيس الشراكات مع المنظمات الدولية خارج بلادهم.

تضمّ الجمعية 10 آلاف رجل أعمال تركي، و60 ألف شركة توظف ما يقرب من 1.8 مليون موظف وعامل، ولها 89 مكتباً تمثيلياً في جميع أنحاء تركيا، بالإضافة إلى 225 نقطة تواصل وخدمات استشارية في 95 دولة حول العالم.

كما تهدف الجمعية إلى توفير المزيد من الفرص لرائدات الأعمال من خلال خلق المزيد من فرص العمل والتدريب وتطوير ريادة الأعمال لديهن، من خلال الفرع النسوي في الجمعية الذي تصل أعداد منتسباته إلى 220 عضوة.