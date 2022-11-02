نمو تركيا السريع يعزز قوة المنافسة ويجذب المزيد من الاستثمارات للبلاد

صرح رئيس مكتب الاستثمار التركي براق داغلي أوغلو إن أقوى أصول تركيا الداعمة لقوتها التنافسية تتمثل بنموها السريع.

وفي حديثه في القمة الثانية لمستقبل التمويل في مركز تركواز الإعلامي في إسطنبول يوم الإثنين، قال داغلي أوغلو إن النمو السريع لتركيا وقدرتها على التغلب على الأزمات الاقتصادية وتنويع المنافسة يشكل أهم عوامل قوة اقتصاد البلاد.

وفي إشارة إلى أن تركيا كانت من الدول الأكثر حظاً فيما يتعلق بالاستثمار خلال جائحة كوفيد-19، قال داغلي أوغلو إن تركيا جذبت استثمارات عملاقة خلال هذه الفترة، وأن تألقها طوال فترة الوباء لم يكن فقط في مجال الرعاية الصحية ولكن أيضاً في مجالات الإنتاج والخدمات اللوجستية والأمن العام والتوظيف والدعم الاجتماعي.

كما تميزت البلاد بموقعها الاستراتيجي الذي وحد 3 قارات في البحث عن بدائل لشبكة الإنتاج الآسيوية.

وأوضح أن قطاع التمويل قاد الاستثمارات من أغسطس/آب 2003 إلى الشهر ذاته 2022، تلاه قطاع البيع بالجملة والبيع بالتجزئة والاتصالات والمعلوماتية.

وقال داغلي أوغلو أيضاً إن الخبراء يعتقدون أن عدد الاستثمارات التي تبلغ قيمتها مليار دولار في تركيا سيزداد، ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المصرفية الرقمية قطاعاً رئيسياً للاستثمار بسبب تنظيمه وفق هذه الرؤية.

وأضاف: "بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، نرى أن المبادرات ستزداد في منصات التسوق عبر الإنترنت وشركات الألعاب الرقمية وقطاعات الذكاء الصناعي".

وتهدف تركيا إلى رفع حصتها في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى 1.5%، حسب وثيقة استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر الحكومية للفترة ما بين 2021-2023.

وارتفعت حصة البلاد في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي إلى حوالي 1% عام 2020، بعد أن كانت حوالي 0.6% العام السابق.