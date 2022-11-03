البنك المركزي الأوروبي متحفظ من إمكانية كبح التضخم في منطقة اليورو

أبدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تحفظها من أن الركود المتوقع حدوثه لن يكون كافياً لوقف ارتفاع الأسعار على المستهلك، فيما يواصل البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وأعلنت لاغارد في منتدى نظمه بنك ليتوانيا في ريغا اليوم أن سيناريو "ركود متواضع" في منطقة اليورو ممكن في مطلع 2023، لكن "لا نعتقد أن هذا الركود سيكون كافياً لكبح التضخم".

وبعد أن رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بما مجموعه 2,0% منذ تموز/يوليو، بعد أن كانت عند مستوى منخفض تاريخيًا، يعتزم مواصلة الزيادات لإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%، في حين يبلغ حالياً أكثر من 10%.

وحذر البنك المركزي الأوروبي في الوقت نفسه من المخاطر المرتبطة بالارتفاع السريع لأسعار الفائدة، بعد أن رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة الأربعاء إلى أعلى مستوى لها منذ نحو 15 عامًا، ويخطط لمواصلة زيادتها.

وقالت لاغارد الرئيسة السابقة لصندوق النقد الدولي "يجب أن نحرص على بعضنا البعض ويجب أن نتنبه من الهبوط وإعادة الارتفاع المحتملين" في حركة أسعار الفائدة. وأضافت "أعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يدرك ذلك أيضًا".

نبّه عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي فابيو بانيتا خلال ندوة في فرانكفورت حول سوق المال من أنه عند اتخاذ القرارات "يجب أن نكون شديدي الحرص على عدم تضخيم مخاطر الركود الطويل أو التسبب في اضطراب السوق".

وأضاف "رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع قد يزيد التقلبات ويؤثر بشكل أقوى على بيئة الديون المرتفعة حالياً بعد عقد من المعدلات المنخفضة جداً والسيولة الوفيرة".