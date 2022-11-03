المنتجات التركية تحظى باهتمام العرب في "موصياد إكسبو 19"

أثنى عدد من التجار العرب الزائرين لمعرض "موصياد إكسبو 19" على الجودة في المنتجات التركية والتنوع، فضلا عن التنظيم الجيد في المعرض الذي انطلق في إسطنبول الأربعاء.

وتحدث عدد من التجار عن جولتهم وتقييمهم للمعرض، وعما لفت انتباههم، وما يبحثون عنه.

منتجات متنوعة

عبد الله محمود بن عوف من السودان الذي يعمل في تجارة معدات الورش والمصانع وأدوات السلامة، قال "تجولت ساعتين في المعرض ولا زلت أبحر فيه وهو أمر جميل بوجود منتجات جميلة وجيدة".

وأضاف "أعجبني التنسيق والترتيب والاحترام الزائد، وأبحث في المعرض على منتجات محددة ولا زلت أبحث عن عدد يدوية وعدد صناعية وما أطلبه ليس في جناح مخصص واحد بل في أجنحة مشتركة".

وختم بالقول "إنها أول زيارة لي لتركيا وهي أول فرصة للتجارة مع تركيا وأتأمل أن أحظى بهذه الفرصة في هذه المشاركة الأولى وأن تكون تجارتي الأولى من خلالها".

من ناحيته، قال حيرش عبد الله من الجزائر العاصمة، "أعمل في المقاولات جئت لأول مرة على أساس أن آخذ فكرة وأبحث عن مشروع صغير وأحاول أن أطور العمل".

وأردف "بدأت في المعرض واتجول فيه وأبحث عن فرص وما أريده، ولا زلت استكمل الجولة، وحتى الآن لم أعثر على ما أطلبه، أعمل في المقاولات وأبحث عن مشروع لتطوير المقاولات".

وأكمل "أبحث في مجال التصنيع بالموازاة ليكون هناك تعاون في العمل، ولم يسبق أن أبني عملا عبر تركيا، وأبحث عن عمل في التجارة مع تركيا لجودة المنتجات".

وختم "أنا عضو في نادي بالجزائر والزملاء شجعوني للقدوم للمعرض لأن فيه أفكار وسأجد فيه ما أبحث عنه".

جودة المنتجات

أما إسماعيل حمدي من جزر القمر، فقال من ناحيته، "المعرض سعيد به وهو معرض كبير وجمع أناس كثيرين وأشكر القائمين على الأعمال".

وأردف متحدثا عن زيارته وما يبحث عنه، "أبحث على قطع غيار السيارات والسيارات، ولا زلت أبحث ولم أعثر على طلبي بعد، وأبحث عنها لأن لدي شركات قطع غيار السيارات في جزر القمر، والتنظيم جيد جدا وهي أول مشاركة لي في المعرض".

إلا أنه استدرك "بالنسبة لي التجارة موجودة مع تركيا والمنتجات التركية هي أفضل منتجات في العالم".

وشاركه التاجر العراقي أمجد محمد في الرأي بالقول "تجولت في المعرض ولم أنته بعد، ولكن أرى التنظيم جيدا والمنتجات فيها تنوع وتشمل كافة القطاعات".

وزاد "أبحث عن الفرص في مجال القطاعات الغذائية وآمل بأن أحصل على شراكات وعمل مع الشركات التركية نظرا للجودة التي تتمتع بها، وسأواصل جولتي إلى حين الحصول على ما أرغب به".

وختم قائلا "المنتجات التركية تلقى قبولا واهتماما في العراق،، وسأستغل الفرصة للبحث بشكل جيد في المعرض".

وانطلقت فعاليات معرض "موصياد إكسبو 19" لعام 2022، الذي فتح أبوابه للزائرين، بمشاركة وفود ورجال أعمال من 124 دولة.

وتنظم جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين التركية "موصياد" فعاليات المعرض، على مساحة تبلغ 25 ألف متر مربع في مركز معارض "توياب" بالشطر الأوروبي لإسطنبول.

وتستمر فعاليات المعرض 4 أيام، وتقام تحت شعار "الأمن الغذائي والحفاظ على الأجيال"، ويتوقع أن يخرج بحجم أعمال تجارية يصل إلى 5 مليارات دولار، بحسب مسؤولي موصياد، وتشارك وكالة الأناضول في المعرض بوصفها شريكا إعلاميا.

ولأول مرة يستضيف معرض "موصياد إكسبو"، هذا العام قمة لسفراء مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية "D 8" (مصر، نيجيريا، باكستان، إيران، إندونيسيا، ماليزيا، تركيا، بنغلاديش).