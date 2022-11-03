في 10 أشهر فقط.. مدينة كبادوكيا الساحرة تستقبل أكثر من 3.6 ملايين زائر

استقبلت منطقة كبادوكيا - إحدى أهم المراكز السياحية في تركيا - أكثر من 3 ملايين و627 ألف زائر خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وتضم كابادوكيا المدرجة في قائمة التراث العالمي ليونسكو، العديد من المتاحف والآثار التي تعد أماكن جذب للزوار المحليين والأجانب.

وبحسب بيانات مديرية الثقافة والسياحة في ولاية نوشهير (وسط)، بلغ عدد زوار كابادوكيا منذ بداية العام وحتى أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، 3 ملايين و627 ألفا و940 زائر.

وبحسب البيانات فإنه من المتوقع أن تحقق المنطقة رقما قياسيا في عدد الزوار حتى نهاية العام الجاري، ليتجاوز بذلك عدد الزوار في العام 2019.

وتشير التوقعات إلى بلوغ عدد زوار المنطقة أكثر من 4 ملايين زائر، متفوقا على الرقم القياسي في العام 2019، الذي بلغ 3 ملايين و834 ألفا.

وتتميز المنطقة بأحد أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالا في العالم، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" كأحد مواقع التراث العالمي.

وتشتهر المنطقة أيضا بمداخن الجنيات، أو موائد الشيطان، وهي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور تبدو شبيهة بفطر عش الغراب، تكونت طبيعيا نتيجة لتأثير الرياح وعوامل التعرية في الصخور البركانية التي تزخر بها المنطقة.

وتعد كبادوكيا مركز التحليق بمناطيد الهواء الساخن على مستوى العالم، نظرًا لوجود أكبر عدد رحلات بالمنطاد على مدار العام.