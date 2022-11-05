صادرات المشمش المجفف تتجاوز 300 مليون دولار في تركيا

وصلت قيمة صادرات ولاية ملاطية شرقي تركيا من المشمش المجفف، إلى 301 مليونا و119 ألف دولار، خلال أول 10 شهور من 2022.

وقال رئيس بورصة تجارة ملاطية، رمضان أوزجان، إن الولاية صدرت 8 آلاف و285 طناً من المشمش المجفف، مقابل 44 مليونا و934 ألف دولار، خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضاف أوزجان أنه تم تصدير 57 ألفا و127 طن من المشمش المجفف، في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، بقيمة 301 مليونا 119 ألف دولار.

وأردف :" نخطط الوصول إلى 400 مليون دولار في تصدير المشمس مع نهاية العام الجاري".

وأوضح أوزجان أن معظم صادرات المشمش المجفف التركي تُصدر إلى الولايات المتحدة، وألمانيا وإيطاليا.

ويوجد في تركيا نحو 22 مليون شجرة مشمش، منها 9 ملايين في ملاطية، ما جعلها تشتهر باسم "عاصمة المشمش"، وتعد من أبرز منتجي المشمش المجفف على مستوى العالم.