تركيا تحقق نمواً بنسبة بنسبة 8.6% لصادرات أجهزة التكييف

حققت تركيا نمواً بنسبة 8.6% من صادرات أجهزة التكييف خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2022 مقارنة بالعام الفائت 2021.

وصلت عائدات تركيا من صادرات أجهزة تكييف الهواء، 5 مليارات و496 مليون دولار، خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الحالي، حسب بيانات مجلس المصدرين التركي.

وعلى صعيد الدول المستوردة، تصدرت ألمانيا قائمة الدول الأكثر استيرادا لأجهزة تكييف الهواء، بواقع 584 مليون دولار، تلتها بريطانيا بـ356 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ326 مليون دولار.

كما جاءت فرنسا ورومانيا والعراق وإسبانيا وبولندا بين البلدان الأكثر استيرادا لأجهزة التكييف التركية.