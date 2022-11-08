صادرات الأثاث والورق التركي تتجاوز خلال 10 أشهر أرقام عام 2021

أظهرت بيانات جمعية مصدري الأثاث والورق ومنتجات الغابات في إسطنبول، أن إجمالي صادرات تركيا من الأثاث والورق بلغ 6.92 مليار دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة قدرها 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

في حين أن الزيادة في إجمالي الصادرات في جميع أنحاء البلاد كانت 15% على مدى 10 أشهر، كانت هناك زيادة بنسبة 24% في قطاع الأثاث.

ومع هذا الارتفاع، وصل القطاع تقريباً في غضون 10 أشهر إلى صادرات كامل عام 2021 التي بلغت 6.99 مليار دولار، وبلغ نصيب صناعة الأثاث من هذا الرقم 3.93 مليار دولار بزيادة نسبتها 13.9%.

من جانبه قال إركان أوزجان رئيس الجمعية، إنهم عانوا من وجود صعوبات في توريد المواد الخام في جميع أنحاء العالم، مضيفاً، أن "شركاتنا المصدرة قد تأثرت بهذا الأمر بالحدود الدنيا بفضل العلاقات الثنائية التي أقامتها".

وأوضح أنهم يهدفون إلى الوصول إلى 5 مليارات دولار من صادرات الأثاث بحلول نهاية هذا العام من خلال الحفاظ على النجاح الحالي.

وحصل العراق على النصيب الأكبر من الصادرات بمبلغ 432.1 مليون دولار من بين الدول الأكثر استيراداً للأثاث، تليه ألمانيا بـ 333 مليون دولار وإسرائيل بـ207.8 مليون دولار.

في الوقت نفسه، ارتفعت صادرات الأثاث التركي إلى قطر بنسبة 97%، ما جعلها الدولة التي سجلت أعلى زيادة في الصادرات هذا العام.

وكانت أكثر المنتجات المصدرة للقطاع في الفترة المذكورة هي المفارش وأسِرَّة الأطفال والأثاث الخشبي لغرف الطعام والمعيشة والأثاث المعدني والأثاث المضغوط الذي يمكن تحويله إلى أسِرّة.