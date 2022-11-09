وزير الطاقة التركي يلتقي المستثمرين الأتراك في العاصمة الجزائرية

أجرى وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، الأربعاء، لقاءات مع المستثمرين الأتراك المقيمين والعاملين في مدينة الجزائر.

جاء ذلك على هامش زيارته للعاصمة الجزائرية والمشاركة في مؤتمر الجزائر للاستثمار، حيث عقد اجتماعا مع أصحاب الشركات التركية في الجزائر.

ورافق دونماز في الاجتماع السفيرة التركية في الجزائر ماهينور أوزدمير غوك طاش.

وقال دونماز في تصريحات للصحفيين قبل اللقاء، إن علاقات التعاون بين تركيا والجزائر اكتسبت وتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة.

وأضاف أن البلدين يهدفان لزيادة حجم التجارة الثنائية إلى 10 مليار دولار خلال وقت قصير.

وأكد على أن المستثمرين الأتراك من الأهم بين المستثمرين الأجانب في الجزائر، مضيفا أنه توجد إرادة قوية لدى الجانبين لتعزيز وتطوير التعاون في مجال الاقتصاد، وخاصة في مجال الطاقة.