تركيا والجزائر تعتزمان تأسيس شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز أن تركيا والجزائر ستؤسسان شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

وقال دونماز لوكالة الأناضول إن الشركة الجديدة ستعمل في أنشطة استكشاف النفط والغاز بشكل أساسي في الجزائر وكذلك في دول المنطقة.

وأضاف أن تركيا والجزائر توصلا إلى توافق حول إنشاء شركة مشتركة بين شركة النفط والغاز الوطنية الجزائرية سوناطراك وشركة البترول التركية "بوتاش".

أدت الأزمة في أسواق الطاقة العالمية ومحاولات أوروبا لفطم نفسها عن الغاز الروسي بعد اجتياح موسكو لأوكرانيا إلى زيادة الطلب على الغاز الجزائري هذا العام، مما ساعد العضوة الواقع في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في شمال إفريقيا على طي صفحة سنوات من تراجع عائدات الدولة النفطية.

وجاء إعلان الشركة المشتركة على هامش مشاركة دونماز في المؤتمر الجزائري الثاني للاستثمار كضيف شرف.

ناقش دونماز الخطوات الثنائية الجديدة في مجالي الطاقة والتعدين مع نظيره الجزائري وزير الطاقة والتعدين محمد عرقاب.

واتفق الجانبان على تشجيع ودعم العمل المشترك والمشاريع المشتركة القائمة بين البلدين وتأسيس الشركة الجديدة.

والعام الماضي، شرعت الجزائر وتركيا في مشروع مشترك في مجال البتروكيماويات وتم إنشاء مصنع للبتروكيماويات في مدينة أضنة جنوب تركيا.

بدأ المشروع في أكتوبر 2021 بالشراكة بين شركة رونيسانس التركية وسوناطراك الجزائرية. وتقدر تكلفة المشروع بـ 1.4 مليار دولار. يهدف المشروع إلى إنتاج بلاستيك البولي بروبلين المستخدم في عدة صناعات منها السيارات والمنسوجات.

الجزائر هي واحدة من أكبر مصادر الطاقة في تركيا. فحوالي 90% من صادرات الجزائر إلى تركيا من مواد الطاقة بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال والنفط الخام والغاز الطبيعي.

وزاد دور الجزائر كمورد للغاز لإيطاليا وإسبانيا ودول جنوب أوروبا الأخرى هذا العام بسبب الصراع في أوكرانيا وفرض أوروبا عقوبات على موسكو.

فرص تجارية رائعة

وتوقع دونماز ارتفاع حجم التجارة بين تركيا والجزائر الذي بلغ حوالي 4 مليارات دولار العام الماضي إلى حوالي 5 مليارات دولار بحلول نهاية العام.