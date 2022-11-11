"موديز" ترفع توقعاتها لنمو اقتصاد تركيا في 2022

رفعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز"، توقعاتها لنمو الاقتصاد التركي لعام 2022.

وقال تقرير نشرته الوكالة عن التوقعات الاقتصادية العالمية أمس الخميس، إن التوقعات لنمو الاقتصاد التركي للعام الحالي، ارتفعت من 4.5 إلى 5.3%.

وحافظت الوكالة على توقعاتها بشأن نمو الاقتصاد التركي للعام المقبل 2023 عند 2%، فيما أبدت توقعاتها لنموه بحدود 3% في 2024.

وجاء في تقرير "موديز" أن الاقتصاد العالمي على وشك الركود بسبب ارتفاع التضخم المستمر.

وذكر التقرير أن الاقتصاد العالمي يواجه سلسلة من التحديات مثل تشديد السياسة النقدية والتقلبات الجيوسياسية.

وتابعت وكالة "موديز" أن النمو العالمي سيتباطأ في 2023 وسيظل راكداً عام 2024، مشيرةً أنه في حال تمكنت الحكومات والبنوك المركزية من توجيه الاقتصادات ضد التحديات الحالية، فمن الممكن أن نشهد استقراراً اقتصادياً نسبياً خلال 2024.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصادات مجموعة العشرين لهذا العام من 2.5 إلى 2.1%، وكذلك للعام المقبل من 2.1 إلى 1.3%.