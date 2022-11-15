الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة تسجل رقماً قياسياً

حققت تركيا أعلى صادرات على الإطلاق إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري ببلوغها 11 ملياراً و998 مليون دولار.

ووفقاً للمعلومات التي تم جمعها من بيانات مجلس المصدرين الأتراك (TIM) اليوم الثلاثاء، زادت الصادرات التركية إلى الولايات المتحدة بنسبة 16.2 بالمئة من يناير/ كانون الثاني - أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021.

وأظهرت المعطيات أن قيمة الصادرات التركية بلغت 11 ملياراً و998 مليون دولار، وهو أعلى رقم على الإطلاق خلال الفترة المذكورة.

وبلغت حصة الولايات المتحدة من الصادرات التركية 5.72 بالمئة، وبهذا تصبح الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة استيراداً من تركيا.

واحتلت ألمانيا المركز الأول من قائمة الدول الأكثر استيراداً من تركيا بقيمة بلغت 15 ملياراً و780 مليون دولار.

وجاءت المملكة المتحدة في المركز الثالث بـ 10 مليارات و285 مليون دولار، ثم إيطاليا بـ 9 مليارات و275 مليون دولار، ثم العراق بـ 8 مليارات و533 مليون دولار.