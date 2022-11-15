القيود الصارمة لاحتواء كوفيد تؤثر سلباً على النشاط الاستهلاكي والصناعي في الصين

انكمش الإنفاق الاستهلاكي الصيني في أكتوبر/تشرين أول وتراجع نشاط المصانع مع زيادة القيود التي تفرضها الحكومة الصينية في سياستها صفر كوفيد-19.

فقد تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5% مقارنة بالعام الماضي وبانخفاض عن التوسع الذي شهده شهر سبتمبر/ أيلول بنسبة 2.5%، حين كان ملايين الأشخاص محاصرين في منازلهم، حسبما أظهرت بيانات حكومية يوم الثلاثاء.

كما تباطأ النمو في إنتاج المصانع إلى 5% مقارنة بـ 6.3% في الشهر السابق.

كان الأداء أضعف من توقعات الخبراء الذين قالوا إن النشاط سيهدأ حيث أثرت قيود الحكومة الصينية لمكافحة الفيروس ورفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى على النشاط العالمي.

وقال زيتشون هوانغ الخبير الاقتصادي بوكالة كابيتال إيكونوميكس في تقرير إن: "نوفمبر/تشرين ثان يتشكل ليكون أسوأ".

ووصل النمو الاقتصادي الصيني إلى 3.9% مقارنة بالعام السابق في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر/ أيلول من 2.2%، لكن الاقتصاديين يقولون إن النشاط بدأ بالفعل بالهدوء.

فقد خفضوا توقعات النمو السنوي إلى 3% وهو ما سيكون من بين الأضعف منذ عقود.

انكمشت واردات أكتوبر/ تشرين أول بنسبة 0.7% عن العام السابق، بانخفاض عن توسع الشهر السابق بنسبة 0.3% مع انخفاض طلب المستهلكين، بحسب بيانات الجمارك الصادرة في وقت سابق.

وانخفضت الصادرات بنسبة 0.3%، على عكس ارتفاعها في سبتمبر/ أيلول بنسبة 5.7%.

تراجع النشاط التجاري والاستهلاكي في منتصف عام 2021 بعد أن شددت الحكومة قيودها على استخدام الديون من قبل صناعة العقارات الهائلة في الصين وهي محرك رئيسي للنمو.