نباتي: اقتصاد تركيا يحافظ على اتجاه النمو بالرغم من التحديات

صرح وزير الخزانة والمالية نور الدين نباتي، بأن الحكومة تتوقع أن يحافظ الاقتصاد التركي على اتجاه نموه في الفترة المقبلة بالرغم من التحديات العالمية.

وفي مقابلة له مع صحيفة ديلي صباح الأحد قال الوزير نباتي: "نتوقع أن يستمر اتجاه النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة مع الحفاظ على نظرة متوازنة. وسنشهد تعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي والتأسيس الدائم للاستقرار المالي واستقرار الأسعار معاً".

وأضاف أن تركيا من الدول القليلة التي لا تتعرض لخطر الركود، وعزا ذلك إلى السياسات المتبعة في نطاق البرنامج الاقتصادي الجديد.

وأوضح: "إن أهم سبب لذلك هو أن اقتصادنا يحافظ على اتجاه نمو قوي من ناحية، ومن ناحية أخرى يحافظ على تركيبة نمو متوازنة".

وتعطي الحكومة الأولوية لأسعار الفائدة المنخفضة لتعزيز الصادرات والإنتاج والاستثمار وخلق وظائف جديدة كجزء من البرنامج الاقتصادي المسمى نموذج الاقتصاد التركي، الذي يهدف إلى خفض التضخم عن طريق قلب عجز الحساب الجاري المزمن في البلاد إلى فائض.

وقال نباتي: "في الوقت الذي نواصل فيه زيادة فرص العمل والصادرات والاستثمارات والمنتجات ذات القيمة المضافة من خلال نموذج الاقتصاد التركي، نقترب من هدفنا التنموي أكثر من أي وقت مضى".

يذكر أن الاقتصاد التركي استمر بالنمو خلال الأرباع الثمانية الماضية وتوسع بنسبة 7.6% أفضل من المتوقع على أساس سنوي في الربع الثاني، بسبب الطلب المحلي القوي والصادرات.

ولفت نباتي الانتباه إلى أن هذا المعدل الذي تحقق بالرغم من الاجتياح الروسي لأوكرانيا والاقتصاد العالمي الضعيف، جعل تركيا واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وقال الوزير: "إن الاستثمارات في الآلات والمعدات، التي نقلت عملية النمو المستمر إلى الربع الحادي عشر اعتباراً من الربع الثاني من عام 2022، هي علامة قوية وملموسة على أن اقتصادنا يتقدم من خلال زيادة إنتاجيته".

كما سلط نباتي الضوء على المساهمة القوية للصادرات السنوية التي بلغت 253.1 مليار دولار اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول، إضافةً إلى عائدات الخدمات المزدهرة وعائدات السياحة والتي من المتوقع أن تتجاوز حتى فترة ما قبل الوباء بحلول نهاية العام.

وقال إن التوظيف زاد 5.5 مليون شخص اعتباراً من سبتمبر/أيلول مقارنة بالفترة التي كان فيها الوباء متفشياً بشدة، حيث بلغ العام الماضي 1.3 مليون شخص. مشيراً إلى أن "إجمالي العمالة وصل إلى حوالي 31 مليون شخص ولا يزال أعلى بكثير من فترة ما قبل الجائحة".

تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد التركي انتعش في العام الماضي بقوة بعد الوباء ونما بنسبة 11.4%، وهو أعلى معدل له منذ عقد.