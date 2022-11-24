حصة "التمويل التشاركي" في تركيا ترتفع إلى 8.5 بالمائة

قال وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، الخميس، إن حصة مؤسسات التمويل التشاركي في النظام المصرفي التركي ارتفعت إلى 8.5% خلال السنوات الـ5 الأخيرة.

جاء ذلك في مشاركته في الجلسة الافتتاحية لمعرض "حلال إكسبو 8" و"القمة العالمية التاسعة للحلال" بمدينة إسطنبول.

وأضاف نباتي أن إجمالي أصول مؤسسات التمويل التشاركي في تركيا تضاعف العام الماضي، لتصل إلى 1.1 تريليون ليرة (نحو 59 مليار دولار) بنهاية سبتمبر/أيلول 2022.

وأوضح الوزير التركي أن حجم الاقتصاد الحلال بدون التمويل الإسلامي، بلغ 2.1 تريليون دولار بحلول عام 2021.

ونوه الوزير إلى أن حجم أصول التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، بلغ 3.1 تريليونات دولار بنهاية 2021، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن هذا الحجم سيصل إلى 3.4 تريليونات دولار، بنهاية العام الحالي، مع زيادة مستويات اندماج الدول الإسلامية في منظومة التمويل التشاركية.

ولفت إلى أن التمويل الإسلامي في العالم يرتكز على أسس أكثر صلابة من التمويل التقليدي كونه مغلق أمام المضاربة.

وأضاف أن قطاع الغذاء يحتل المرتبة الأولى بالاقتصاد الحلال بـ 1.3 تريليون دولار، يليه قطاع الأزياء والملابس الجاهزة بحجم 295 مليار دولار، ثم الإعلام بـ 231 مليار دولار، وقطاع السياحة بـ 102 مليار دولار.