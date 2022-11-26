صادرات زيت الزيتون التركية تتجاوز 200 مليون دولار

أظهرت بيانات اتحاد مصدري منطقة بحر إيجة، أن قيمة صادرات زيت الزيتون التركي للموسم 2021-2022 ارتفعت مقارنة بالموسم السابق، وقدرت بـ201 مليونا و 687 ألف دولار.

ووفقا لمعلومات اتحاد مصدري منطقة بحر إيجة، واصلت تركيا تجارتها مع أكثر من 120 دولة في موسم تصدير زيت الزيتون 2021-2022 ، الذي انتهى في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وزادت صادرات زيت الزيتون من 44 ألف طن إلى 58 ألف طن، بزيادة قدرها 32% مقارنة بالموسم السابق، كما ارتفعت على أساس القيمة من 134 مليونا و 877 ألف دولار إلى 201 مليونا و 687 ألف دولار.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة لزيت الزيتون التركي بقيمة 75 مليون دولار، تليها إسبانيا بـ 24 مليون دولار، واليابان بـ 17 مليون دولار، والسعودية بـ 10 ملايين دولار، والإمارات بـ5 ملايين دولار.