استعداد تركي لتسهيل دخول المنتجات الوطنية من فلسطين

بحث وزير الاقتصاد خالد العسيلي، مع عدد من المسؤولين الأتراك سبل تسهيل دخول المنتجات الفلسطينية إلى الأسواق التركية.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، الثلاثاء، إن تركيا أبدت استعدادها لتسهيل دخول المنتجات الوطنية إلى الأسواق التركية.

جاء ذلك في لقاءات مع مسؤولين في الحكومة التركية، عقدت على هامش أعمال الدورة 38 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "كومسيك" المنعقدة في إسطنبول.

وأورد بيان لوزارة الاقتصاد الفلسطينية عن وزيرها خالد العسيلي قوله، إن العمل على زيادة التبادل التجاري من خلال تشجيع التجارة المباشرة، يعتبر أولوية لحكومته.

وبحث العسيلي مع نظيره التركي محمد موش، تطورات آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، مقدرا ارتفاع التبادل التجاري بين البلدين، خاصة بعد إعفاء تركيا 3 آلاف طن من التمور من الجمارك.

ومطلع 2021، صادق البرلمان التركي على رفع كوتة (حصة) التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك إلى السوق التركية من 1000 إلى 3000 طن سنويا.

وأكد وزير التجارة التركي محمد موش، استعداد حكومته لزيادة حصة التمور الفلسطينية المعفاة من الجمارك، واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل دخول منتجات فلسطينية زراعية، بإعفاء جمركي أيضا إلى الأسواق التركية.

وفي اجتماع منفصل، بحث العسيلي مع رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية التركية رفعت حصار، تطورات ومستجدات مشروع مدينة جنين الصناعية، الذي يتولى أعمال تطويره شركة تابعة للاتحاد.