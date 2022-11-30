وزير التجارة التركي يوقع مع نظيره الفرنسي بروتوكولا لتعزيز العلاقات الاقتصادية

وقعت الحكومتان التركية والفرنسية بروتوكول الدورة السابعة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة في حفل في باريس، حضره وزير التجارة التركي محمد موش والوزير المكلف بالتجارة الخارجية في فرنسا أوليفييه بيخت.

وجاء توقيع البروتوكول على هامش اجتماع الدورة السابعة للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة التركية ـ الفرنسية.

وفي كلمة، قال موش إن العلاقات بين تركيا وفرنسا تستند إلى ماض عريق، وإن تعاونهما سيسهم في إحلال السلام والاستقرار.

وأشار إلى أن الزخم المتجدد في العلاقات الثنائية بين البلدين يتيح إمكانية إجراء حوار بناء ومنتظم حول القضايا الإقليمية.

وذكر أنه استعرض مع بيخت العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بكافة أبعادها.

وأعرب عن أمله أن يسهم البروتوكول الموقع بشكل كبير في زيادة تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية ببين البلدين.

بدوره، قال بيخت إنه بحث مع موش الإجراءات الفنية المتخذة حول التعاون التركي ـ الفرنسي في مختلف المجالات.

ولفت إلى زيادة زخم التعاون بين البلدين في مجال المناخ أواخر عام 2021 بعد تصديق تركيا على اتفاقية باريس.

وشدّد على أن فرنسا وتركيا شريكان اقتصاديان يشكلان أهمية كبيرة بالنسبة إلى بعضهما.

وأشاد بالموقع الجغرافي الاستراتيجي لتركيا فيما يتعلق بإضفاء الطابع الإقليمي على سلاسل القيمة الأوروبية.