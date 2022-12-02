تركيا تصدر بقمية 21.9 مليار دولار في شهر نوفمبر

سجلت الصادرات التركية زيادة 1.9 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وبلغت 21.9 مليار دولار.

ونشر وزير التجارة محمد موش، الجمعة، أرقام شهر نوفمبر، في اجتماع بغرفة التجارة في ولاية أضنة.

ولفت إلى أن الصادرات واصلت الزخم الذي حققته العام الماضي، في الأشهر الـ 11 من هذا العام أيضا.

وأوضح أن الصادرات زادت 1.9 بالمئة في نوفمبر المنصرم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل 21.9 مليار دولار.

ونوه أن اجمالي الصادرات زاد 14 بالمئة في الفترة يناير/كانون الثاني- نوفمبر /تشرين الثاني وبلغ 231 مليار دولار.

من ناحية أخرى، لفت إلى أن حجم الواردات بلغ 30.7 مليار دولار في نوفمبر في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع.