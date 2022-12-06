توقعات بارتفاع الأجور عالمياً بأكثر من 4% عام 2023

في دراسة نشرت الثلاثاء توقعت شركة ويليس تاورز واتسون للاستشارات المالية أن يتجاوز متوسط زيادة الأجور 4 بالمئة في عام 2023 في سبع دول اقتصادية كبرى في العالم.

ويتراوح معدل إعادة التقييم الذي تنوي الشركات القيام به للعام المقبل من 4 بالمئة في فرنسا إلى 6,6 بالمئة في البرازيل، وفقاً لشركة التأمين والاستشارات البريطانية-الأميركية.

ومن المتوقع أن يبلغ 4,6 بالمئة في الولايات المتحدة و5,67 بالمئة في الصين، حسب الشركة التي أجرت مسحاً في 135 دولة، لكنها لم تشر سوى إلى الردود التي تم جمعها في سبع اقتصادات رئيسية في العالم.

في ست دول من السبع المعنية (ألمانيا وكندا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة)، تفوق نسبة الزيادة المخطط لها في عام 2023 تلك المسجلة في عام 2022. وتشكل البرازيل وحدها استثناءً، فمن المتوقع أن يصل متوسط الزيادات إلى 7 بالمئة في عام 2022 و 6,6 بالمئة العام المقبل.

من بين الأسباب التي تدفع الشركات إلى منح زيادات أكثر سخاء، يأتي في الدرجة الأولى التضخم والتوترات في سوق العمل.

وتقر البلدان السبعة أنها تواجه صعوبة متزايدة في التوظيف والاحتفاظ بموظفيها في عام 2022 مقارنة بالعام السابق.

وتتباين التقديرات بالنسبة لعام 2023، إذ تتوقع الشركات الكندية والأميركية أن يخف التوتر المتعلق بالتوظيف، فيما تعتقد الشركات الصينية أنه سيستمر. وتخشى ألمانيا وفرنسا والبرازيل والمملكة المتحدة من مواجهة صعوبة أكبر في التوظيف والاحتفاظ بالموظفين في عام 2023.

وتواجه الشركات، خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والمهن الرقمية، صعوبة أكبر في التوظيف، مع ازدياد الطلب على المهندسين.

واعتبر خليل آيت مولود، الذي يرأس دراسة الأجور في شركة ويليس تاورز واتسون أن "التوقعات الاقتصادية بشكل عام متشائمة لعام 2023 مع توقع حدوث ركود في العديد من الاقتصادات".

أجريت الدراسة عبر الإنترنت في الفترة بين 3 تشرين الأول/أكتوبر إلى 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2022 وشملت 25 ألف شركة في 135 دولة، بينها ألمانيا (802) والبرازيل (500) وكندا (882) والصين (888) والولايات المتحدة (1550) وفرنسا (800) والمملكة المتحدة (1109).