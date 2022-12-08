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وزير المالية السعودي يعلن إيداع 5 مليارات دولار لدى تركيا قريبًا

وكالة الأناضول للأنباء
الرياض
نشر في 08.12.2022 10:24
آخر تحديث في 08.12.2022 10:25
المصرف التركي المركزي المصرف التركي المركزي

أعلن وزير المالية السعودي إن المملكة ستضع قريباً وديعة بقيمة خمسة مليارات دولار في البنك المركزي التركي.

وقال الوزير محمد الجدعان للصحفيين اليوم الأربعاء إن هذا سيحدث خلال أيام وإن القرار اتخذ بين السعودية وتركيا. وأضاف أن المناقشات تدور حول التفاصيل المتبقية وإن الإيداع قد يتم في غضون أيام.

وتابع قائلا إن هناك تحسنا كبيرا في علاقة الرياض بأنقرة وإن المملكة تتطلع إلى فرص استثمارية في تركيا ودول أخرى.

وقال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز في 22 نوفمبر/تشرين الثاني إن الدولتين تجريان "نقاشا في المرحلة النهائية" بشأن الوديعة.

ويأتي زخم المحادثات بين البنكين المركزيين بالبلدين بعد الجهود المشتركة بين أنقرة والرياض لإصلاح العلاقات التي تدهورت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018 في قنصلية المملكة بإسطنبول.

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